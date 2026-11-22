台南崇學國小今年參戰關懷盃，今天在硬式少棒組8強戰以0：8不敵首度參賽的新北大豐，場邊形成統一獅隊大本營，家長團就有3名獅隊教練羅錦龍、周廣勝、林偉，賽前由高國慶、潘傑楷負責整理場地，比賽中還有張翔在一旁觀賽。

崇學自台南來到台東參與關懷盃，親友團也跟著現身，場邊出現3名獅隊教練來看兒子比賽。今天對上大豐的先發陣容中，獅隊二軍捕手教練林偉之子林禹丞擔任隊長兼二壘手；一軍牛棚投手教練羅錦龍之子羅以樂擔任右外野手；一軍內野守備教練周廣勝的兒子周宥崴則是左外野手。

羅以樂遺傳自爸爸的高大基因，五年級身高已達174公分鶴立雞群，問羅錦龍兒子是哪一位時？他就直接笑說：「你覺得是哪一個？」崇學教練歐哲閎指出，羅以樂五年級才開始打球，這半年進步很多，現在多是擔任一壘跟打擊，慢慢來，未來會培養他擔任先發。

林禹丞目前小六，也是崇學隊長，歐哲閎說：「他頭腦很清楚，是球隊目前的主力球員，打擊、投手都很不錯。」林禹丞透露，以前就會跟爸爸一起打棒球，因此對棒球有興趣，四年級時加入球隊，自認丟球比打擊更有信心。

周廣勝之子周宥崴過去打社區棒球，今年升上四年級後轉學加入崇學棒球隊，但實力受教練和隊友看好，歐哲閎表示：「他的協調性、爆發力都很好，也夠聰明，不會怯場，打擊還可以左右開弓，會是明日之星。」

隊友大讚周宥崴是隊上四年級最強的球員，誇他是「新王牌游擊」，還跑很快。周宥崴透露，以前打社區棒球隊，今年暑假因為想要打棒球，也覺得崇學很強，就跟爸爸說想要轉學，他自認守備是強項，而且從小就可以左右開弓。

周宥崴指出，有看過爸爸周廣勝以前在職棒比賽的影片，平時爸爸也會教他守備和打擊，但被問及偶像，儘管一旁隊友都替他回答「周廣勝」，周宥崴自己卻說是林安可，「因為他很會打全壘打。」

崇學家長團三隊「獅二代」父子檔，（左起）林偉與兒子林禹丞、羅錦龍與兒子羅以樂、周宥崴與爸爸周廣勝。記者葉姵妤／攝影