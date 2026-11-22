味全龍隊奪下今年中職總冠軍，卻傳出總教練葉君璋將交出兵符，領隊丁仲緯沒有針對個人職務調整回應，僅表示「葉君璋一定會留在團隊」，共同想法就是打造更有競爭力的團隊。

龍隊2019年重返中職，葉君璋是重返後龍隊首任總教練，龍隊2021年賽季回到一軍，2023年拿下重返後首冠，今年再度奪下總冠軍，回到一軍6年內拿下2冠，但奪冠後傳出教練團將改組，總教練葉君璋交出兵符，有望由日籍教練古久保健二接任。

龍隊領隊丁仲緯表示，對於教練團的規劃都還在討論，主要目標就是希望建立長期穩定、具競爭力的團隊，包括教練團、運科、研發等，投入各項資源，也一直參考各國職棒球隊，希望學習經驗，打造具競爭力的團隊，讓球迷每年都對龍隊充滿期待。

對於葉君璋明年球季職務，丁仲緯沒有針對個人職務回答，也提到葉君璋季後有赴日職福岡軟銀鷹隊秋訓，回來後也跟球隊交流很多，關於葉君璋明年職務，討論的方向還是希望借重葉君璋的經驗和能力，讓團隊變得更好、更有競爭力，會等教練團確認後一併公布，「但一定會留在團隊。」

味全龍在今日將舉行隊史第六冠封王遊行，然而卻傳出教練團改組消息。自2019年味全重組後就接任總教練的葉君璋，可能在今年卸下總教練身份，轉任「首席棒球總管（CBO）」，參與球團養成系統、戰力規劃。圖為葉君璋出席封王遊行。記者林伯東／攝影

至於其餘教練團異動，丁仲緯表示，原本的班底會做一些加強、調整，希望整合各種專業能力，打造更有競爭力的團隊。

今天龍隊舉行封王遊行，丁仲緯表示，一路看到球迷的回饋、新球迷的成長都很感動，球團專注打造更好的團隊，讓戰力更好，就是對球迷最好的回饋。