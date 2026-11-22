昔日U21世界盃「台灣隊長」、前Lamigo桃猿隊野手楊聖均（原名楊岱均），歷經腦瘤手術後，在2021年離開職棒舞台，也一度離開棒球圈，然而三年前擔任少棒教練重新出發，今年初轉戰台中市上楓國小，這次帶隊回到家鄉台東，以第三種不同身份參與關懷盃。

楊聖均離開職棒後，曾加入業餘成棒隊綺麗珊瑚，之後轉職為消防安檢技師。去年則是回到棒球場，加入台中德芙蘭少棒隊教練團，今年轉戰上楓國小擔任原住民專任教練，楊聖均說：「回到球界，這是自己最熟悉的本行，還是比較好，比起之前做消防來得自然。」

楊聖均來到上楓國小後，不再只是指導小球員的球技，還要兼顧行政工作，張羅球隊出外比賽的交通、住宿、訂便當、報帳等等瑣碎的工作，他坦言：「現在還在揣摩怎麼當教練，跟自己打球不太一樣，要顧慮的東西很多，還有小朋友的食衣住行，我也都還在學習，也會請教隊上的年輕教練怎麼做。」

目前楊聖均身體狀況已無大礙，他透露，目前狀況都很穩定，僅需一年定期回診一次。

楊聖均過去在少棒、青少棒及青棒時期都曾參與關懷盃，進入職棒之後，也以職棒球員身份回到家鄉參與，如今則是帶隊參賽，用三種不同身份參與關懷盃，他也直呼很特別。

這次久違地回到關懷盃，剛好是到家鄉台東，楊聖均笑說：「感覺自己很像不是台東人感覺，在外面太久了，回到看到這些場景，好像回到以前感覺。」

這次關懷盃期間，他也遇上許多昔日職棒的隊友、好友都前來寒暄，也讓他十分開心。楊聖均看到味全龍隊陳子豪時笑說，「我有回來（台東）參加他的婚禮，只是他的喜帖是他家長發給我爸媽。」還指著昔日穀保家商同學潘傑楷說：「現在都是在電視上看到他。」

原棒協理事長林智勝給予上楓國小鼓勵，邀小球員明年再來參賽。記者葉姵妤／攝影

楊聖均（左）與高中同學潘傑楷（右）。記者葉姵妤／攝影

楊聖均擔任上楓國小總教練，率隊來台東參與關懷盃。記者葉姵妤／攝影