味全龍隊總教練葉君璋在今年率隊奪下總冠軍後，傳出將卸下兵符，今天龍隊在台北市進行封王遊行，一軍助理打擊教練也是原棒協理事長的林智勝，人在台東參與關懷盃沒有出席，但也讚葉總是「很棒的教練」。

林智勝球員時期最後階段在葉總的麾下作戰，去年季後結束球員生涯轉任教練，今年成為葉總「冠軍教練團」的成員，而今天因龍隊封王遊行與關懷盃撞期，林智勝早已向球團告假，以原棒協理事長身份留在台東坐鎮。

談起與葉君璋共事的時光，林智勝以球員、教練身份看到葉總帶隊的兩種面向，「我在當選手的時候，他確實是一位很替選手著想的教練，會想盡辦法站在選手這邊，不管是投球、打擊或是所有訓練模式；我當了教練在他手下工作，他反而會跟我們說，要盡量站在選手的角度去想。」

林智勝指出，自己成為教練後，葉君璋也希望教練團能夠一起成長，「葉總希望，不管選手發生什麼事情，我們都鼓勵他們都正面去面對，輸球都由我們來扛，不要讓選手在場上有任何壓力，就算不好都沒關係，就告訴他們，我們教練團都會跟他們一起面對。」

林智勝眼中，葉君璋的執教模式和方針，很值得學習，儘管還未確定葉總的下一步為何，林智勝表示：「還是祝福葉總，聽說還是會留在味全，就祝福他新的職位會越來越好。