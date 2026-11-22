富邦悍將隊3名來自宜蘭的原住民好手董子恩、岳少華、林栚呈，今年關懷盃都在21日開幕日上午就現身球場，參與公益商品販售及棒球教室等活動，董子恩少棒時打過關懷盃、成為職棒選手後仍時常出席關懷盃。

董子恩日前剛從東京參與亞冠賽返台，昨天就出現台東關懷盃現場，還與岳少華一起「趕場」前往觀看董子恩的哥哥董子浩帶領的寒溪國小賽事，寒溪校友岳少華的姪子也在陣中；今天董子恩則是再把握時間親自替寒溪國小進行「棒球教室」指導小球員。

日前落幕的亞冠賽，是董子恩成棒階段首次參與國際賽，然後對於自己的表現，他坦言十分不滿意，「覺得自己沒有發揮出應該有的水準。」他指出，一些投手直球失投球自己沒掌握好，「因為想要做好，有點太鑽牛角尖，想太多了，應該要更平常心一點。」

董子恩在今年亞冠賽遞補隊友孔念恩加入中華隊集訓，之後也靠好表現爭取進入正選名單中，並在亞冠賽首戰就卡位先發，可惜他仍懊惱自己沒能拿出應有表現，「比賽的感覺都是一樣的，但可能自己想做的東西太多了，沒有把握好。」

然而首次站上東京巨蛋的舞台，董子恩說：「真的很開心自己可以站在那座球場比賽。」

中華隊在亞冠賽首戰對決日本隊先發左投金丸夢斗，7局僅敲2支安打，而董子恩與他對戰3打席擊出2次滾地球出局還吞1K，回憶雙方的交手，董子恩表示：「他的直球很快、很會衝，指叉球跟滑球看起來都很像，每顆球丟出來都很像。」

董子恩直言，像金丸夢斗這樣球速破150公里的左投，過去應該沒有碰過，「可能像是對決高中時候的（林）昱珉，但他那時候的球速沒那麼快。」

董子恩在關懷盃指導哥哥董子浩帶隊的寒溪國小。記者葉姵妤／攝影