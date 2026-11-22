味全龍隊野手劉俊緯總冠軍賽結束後行程滿，先赴日職軟銀隊參加秋訓，接著參與亞冠賽，體驗日職秋訓的紮實度，透過亞冠賽觀察日韓強打者，希望能夠提升揮棒速度。

龍隊野手劉俊緯今年獲得較多一軍出賽機會，整季90場出賽，敲出70支安打，包括3發全壘打，貢獻27分打點，打擊率2成72，也首度參與總冠軍賽，總冠軍賽出賽16打數敲出3支安打，貢獻2分打點。

劉俊緯季後在球隊安排下，赴日本加入福岡軟銀鷹隊秋訓約2週，後來加入中職聯隊打亞洲職棒冠軍爭霸賽，在季軍戰與澳洲比賽有關鍵清壘安打、貢獻3分打點。

劉俊緯接受中央社記者訪問表示，亞冠賽看到其他國家好手的實力，可惜與日本隊比賽沒有機會上場，前幾場比賽出賽機會不多，也都在場邊觀察。

看到日本隊強打正木智也、韓國隊強打金倒永驚人的打擊數據，劉俊緯體認到，揮棒速度要夠快才能夠面對更高層級的投手，揮棒速度也是想要提升加強的部分。

至於加入軟銀隊秋訓，劉俊緯直言日職秋訓很紮實，從上午10時到12時不間斷地練習，完全沒有可以進到休息區的機會，每天練習就專注打擊或守備單一部分，下午開放登記自主訓練。他笑說，上午訓練結束已經覺得很累了，但觀察大家還是會登記自主訓練。

劉俊緯表示，內野訓練時較常跟中澤恒貴、西尾步真傳接球，但沒有太多私下的互動，在守備方面，教練給很多建議，與過往學到的觀念大同小異，接球的方式很多種，就看怎麼找到最適合自己的。

總結今年球季表現，劉俊緯表示，收穫很多，有適時發揮自己擅長的部分，也清楚還不足的地方在哪，接下來的訓練重點在體能重量；至於傳出總教練葉君璋將卸任，他則說，不同的教練團需要磨合時間，會透過接下來春訓、官辦熱身賽做好準備。