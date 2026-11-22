2026年日本冬季聯盟（JWL）今天在沖繩KOZA信金棒球場開打，中華職棒統一7-ELEVEn獅隊19歲捕手吳柏賢在開幕戰登場，看台上總教練「餅總」林岳平親自盯場，讓吳柏賢直呼好緊張。

獅隊今年派遣2名選手到JWL，林岳平到場後立刻關心他們此戰是否出賽，設定長局數的哀宥宇未登板，而吳柏賢擔任先發指定打擊、第5棒，打滿全場但3打數未敲安。

吳柏賢笑說，聽到總教練要來已經很緊張，還沒能把握住二、三壘有人的機會，但能夠跟國外選手交流的機會難得，對今年多在二軍僅升上一軍1場的他來說，這邊的比賽更有張力，「可以多看看其他國家的球速比較快、品質比較好的選手。」

這趟日本冬盟之旅，吳柏賢希望能多吸收經驗，幫助自己早日再升上一軍，也因此沒有去查沖繩的觀光資訊，就是專心練球。雖然生活、比賽上要靠英文溝通，但沒有太大問題，他今天也跟日本職棒西武獅隊印度籍投手摩爾（Akshay More）用英文確認過球種、球路，之後有機會下場蹲捕。