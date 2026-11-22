中職味全龍下勾投手林柏佑用「開低走高」形容今年球季，季後代表台灣拚戰U23世界盃拿下防禦率王，近3年單場最長局數約2局，透過U23世界盃也知道自己有能投長局數的能力。

林柏佑今年球季8月升上一軍，15日完成一軍初登板，整季一軍8場後援出賽，投6.1局失掉1分責失分，戰績1勝有1次中繼成功，防禦率1.42，有被球隊帶入總冠軍賽，但在總冠軍賽沒有出賽紀錄。

林柏佑季後代表台灣打U23世界盃棒球賽，預賽對巴拿馬先發，投4局僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，超級循環賽對委內瑞拉先發5局，被敲出3支安打，投出4次三振也是1分未失，2場先發投9局無失分，防禦率0、拿下1勝，獲得賽會防禦率王。

被問起U23世界盃的收穫，林柏佑接受中央社記者訪問時表示，上次先發已經是高中，近3年來單場最長投球局數約2局，在國際賽可以投滿5局，也讓他知道有投長局數的能力。

林柏佑。WBSC提供

國際賽只要遇到中南美球隊，習慣派出「怪投」應戰，林柏佑表示，沒有特別想是否對中南美球隊，如果任務是對日本、韓國也願意挑戰，實際對戰中南美球隊，球風就是每顆球全力揮擊，打者調整速度也很快，第一輪打不好，明顯感受到第2輪開始打者跟球節奏就變更好。

林柏佑直言對委內瑞拉先發印象最深刻，雖然身體狀況沒有特別好，丟完3局已經有點疲勞，但不希望增加牛棚投手負擔，加上比數還沒拉開，最後撐滿5局，完成任務。

總結今年賽季，林柏佑說，「有點像是開低走高」，一開始春訓表現不錯，覺得有一軍機會，但後來出現不穩定，直到8月才上到一軍，還好後面把握住機會，沒有因為一開始的挫折就放棄。

至於季後的訓練安排，林柏佑表示，重點還是在提升身體素質，今年季初有把身體狀態拉高，但隨著賽季進行，狀況又有點往下掉，是需要特別加強的地方。