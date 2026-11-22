統一獅隊捕手吳柏賢季後獲得指派前往日本冬季聯盟練功，今天在開幕戰以先發第五棒、指定打擊上場，3打數沒有安打。身為捕手，在陌生環境需與國外投手溝通，吳柏賢並不擔心，自信說：「我英文還可以。」

吳柏賢為獅隊去年選秀第七指名，本季在二軍出賽53場，110打數敲出30支安打，繳出打擊率0.273、上壘率0.328、長打率0.336，蹲捕44場，以0.354阻殺率演出17次盜壘阻殺。

來到日本冬季聯盟，吳柏賢說自己在中職賽季幾乎都在二軍，希望藉由這次比賽機會，多看看其他國家的投手，「這裡的比賽比較有張力，投手球的品質不錯，球速也不錯。」今天面對首場比賽，他坦言心情緊張，尤其是最後一個打席有二、三壘有人的機會又更緊張，最終吞下三振。

儘管在海外比賽，將與語言不通的投手搭檔，但吳柏賢不擔憂，「我英文還可以，大概球種都知道。」也因為準備要接西武獅隊印度投手莫爾（Akshay More）的球，已經先跟他打過招呼，「教練要我下一局要接，我就跑去問他球種。」