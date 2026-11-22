味全龍傳出總教練葉君璋將交出兵符，隊長吉力吉撈．鞏冠形容葉君璋打造「龍隊的精神」，給球員很大的空間，值得信任。吉力吉撈．鞏冠季後安排赴美訓練、葉君璋也會在美會合。

龍隊奪下今年中職總冠軍，傳出教練團將改組，2019年重返中職後首任總教練葉君璋將交出兵符，有望由日籍教練古久保健二接任，對此，龍隊僅回覆：「目前尚在討論中，有確定消息會一併公布。」

吉力吉撈．鞏冠受訪表示，目前還沒有正式對球員公布消息，但直言葉君璋是很好的總教練，從2019年龍隊重組，一路帶領大家到現在，「他打造了我們的精神」，但知道可能球團有不同的考量，球還是球員在打，換了總教練也還是會繼續努力。

吉力吉撈．鞏冠是2023年味全龍奪下重返後首冠的班底，今年因為傷勢沒能參與總冠軍賽，但最後幾場還是有隨隊。吉力吉撈．鞏冠表示，今年季末狀況不好，膝蓋傷勢也有影響，沒有被帶入總冠軍賽其實沒有太大的心情起伏，必須認清事實、還有很多需要進步的地方。

吉力吉撈．鞏冠透露，也有直接到辦公室找葉君璋，謝謝葉君璋讓他下二軍調整，給他時間、不用急於一時，認為葉君璋掌兵符這段時間，建立最好的系統就是讓球員可以有完善的恢復，戰績壓力一肩扛，給球員很大的空間。

吉力吉撈．鞏冠下個月將赴美國訓練，透露葉君璋也會到美國會合，「葉總的人生態度就是不斷學習，沒有一刻停下來，也是讓人敬佩、學習的地方。」吉力吉撈．鞏冠表示，赴美國訓練主要是看機制，訓練中心是以前小聯盟2A隊友開的，嘗試不同的系統，幫助自己變得更好。