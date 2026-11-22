中信兄弟隊19歲內野手王興楷肩膀連環遭遇傷勢，春訓就動了關節唇修復的大刀，直到9月底才在二軍恢復出賽，季後前進日本冬季聯盟「補課」，第一次在異鄉Long Stay，起初難免擔心，結果抵達第一天就遇到日本室友尾瀬雄大請吃壽司，雙方已經互加IG。

王興楷為兄弟去年選秀第五指名選進的內野手，肩膀狀況屬於舊疾，從國三開始，大概每年都會碰到一次肩膀問題，但多是脫臼而已，去年剛進兄弟時遇到一次傷勢，經過治療之後，今年春訓又在撲接時導致傷情，「之前不知道有沒有破掉，這次照是有破掉，球團討論後就是要開刀。」他直到9月底才在二軍恢復出賽，本季出賽4場、9打席、7打數，敲出2支一壘打。

王興楷在秋訓期間知道可能會來日本冬盟，交付給他的任務也包括肩膀的強化訓練，他也抱持這是學習機會的心態，「之前U15有去墨西哥出國比賽，那時是要贏球，這次是要學習，看看外面的訓練方式。」兄弟教練團也有跟他提到，這邊還會安排其他專業領域課程，可以學到不同知識。

首度在日本要待這麼長時間，一開始知道將與日本選手當隊友，王興楷也很緊張，「我本來想說日本人會不會比較多規矩，結果還好，第一天就請我們三個台灣人吃壽司，說歡迎來到日本。」他的室友是來自社會人球隊的尾瀬雄大，王興楷說兩人透過翻譯軟體加上比手畫腳溝通，「他都白痴白痴的，我也跟著白痴白痴。」