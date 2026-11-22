味全龍隊奪下今年中職總冠軍，但傳出教練團將改組，總教練葉君璋交出兵符，有望由日籍教練古久保健二接任，球團僅回覆「尚在討論中」，原訂封王遊行安排葉君璋受訪，因臨時有行程取消。

味全龍隊2019年重返中職，葉君璋為重返後首任總教練，龍隊2021年開始投入一軍賽事，葉君璋率領球隊2023年奪下重返後首冠，今年再度在總冠軍賽擊敗中信兄弟，回到一軍6年內拿下2座總冠軍。

葉君璋在11月初出席中職頒獎典禮時，一席話「不管明年角色是什麼，都希望和最好的團隊打造出更棒的味全龍」，引發外界討論。當時葉君璋曾表示，「我可以做的事情很多」，在總教練的位置上已經盡力了，不知道還有沒有辦法帶給球隊更多，換個人當搞不好有不同的樣貌，對球隊也不見得是壞事。

近期傳出葉君璋確定交出兵符，之後職務可能轉任首席棒球總管（CBO），知情人士透露，今年初古久保健二加入味全龍隊，出任巡迴統籌教練，協助一、二軍戰力整合，就已經逐步布局，古久保健二新球季有望接任總教練職務。

除了總教練外，龍隊其餘教練團職務預期也將有調整，對此味全龍球團僅表示，「目前尚在討論中，有確定消息會一併公布。」龍隊今天舉行封王遊行，原訂在封王儀式後安排葉君璋受訪，但球團稍早發布訊息：「因臨時有行程不會於儀式後受訪。」