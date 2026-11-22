中職味全龍隊奪冠後傳出總教練葉君璋將交出兵符，重組後首批球員張政禹感觸很深，泛淚表示若沒有葉君璋賞識，可能已經不在棒球圈，謝謝葉總的提拔，不管未來總教練是誰，都做好本分。

龍隊奪下今年中職總冠軍，傳出教練團將改組，2019年重返中職後首任總教練葉君璋將交出兵符，有望由日籍教練古久保健二接任，對此龍隊僅回覆：「目前尚在討論中，有確定消息會一併公布。」

張政禹是2019年龍隊重組時首批入隊球員、感觸很深，他表示，如果是真的會蠻難過的，但教練團異動不是球員可以決定的，從2019年重返、2021年開始一軍賽季，回到一軍6年內奪下2座總冠軍，葉君璋一直帶著大家。

味全龍隊台灣大賽封王，張政禹（前右）獲選龍隊優秀球員，賽後請總教練葉君璋（前左）剪下最後1條辮子，代表完成封王目標。 中央通訊社

「如果沒有味全龍、沒有葉君璋，我可能不在棒球圈了。」張政禹說到這眼眶泛淚。他表示，國小、國中、高中，應該都不在球探的雷達中，2019年選秀如果落選，應該就不會繼續打球，因為測試會上的好表現讓葉君璋看到，才有機會取得職棒入場券，也謝謝葉君璋的提拔，「好不容易今年有個好成績，準備要長大了，他突然就要離開，很不捨。」

張政禹表示，「真的要珍惜這麼好的總教練」，形容葉君璋可以跟球員溝通，不管有什麼需求、好的或不好的都可以攤開來講，不是想像中高高在上的總教練，相處模式像朋友。

張政禹提到，相信葉君璋有自己的想法，對球員來說當然不捨，但也祝福葉君璋到下一個職務可以有更好的發展。不管總教練是誰，都把自己的本分做好，希望葉君璋還是會留在球隊。