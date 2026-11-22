讀賣巨人軍新秀們今日在川崎市巨人球場進行參觀，然而其中最受矚目的織田翔希並未出現在隊伍裡。織田翔希在選秀前就表明要直接挑戰美國職棒，隨後也與包括道奇、洋基等十支球隊面談，而至於巨人跟織田何時能面對面談話，目前仍無確定時間。

讀賣巨人球團曾在11月10日由本部長水野雄仁與球探總監榑松伸介親自前往橫濱高中進行指名拜會，但當時織田翔希正在上課並未現身，僅由校長、監督村田浩明出面接待並簡短會談約10分鐘。

村田監督解釋，織田當時剛與多支大聯盟球隊展開密集面談，正處於人生重大十字路口，此時見面聽取簡報反而會讓思緒更加混亂，因此決定先不碰面，而水野雄仁也放低姿態向校方表達，希望等織田與美職球隊的第一輪面談告一段落後，能再給巨人一次機會當面提出完整的「先留日、再赴美」養成計畫。

然而由於MLB現行勞資協議將於12月1日到期，外界預期12月2日起恐進入封館，在封館期間之田無法簽約，未來的空白期與不確定性成了他赴美之路的最大考驗。