味全龍在今日將舉行隊史第六冠封王遊行，然而卻傳出教練團改組消息。自2019年味全重組後就接任總教練的葉君璋，可能在今年卸下總教練身份，轉任「首席棒球總管（CBO）」，參與球團樣成系統、戰力規劃，而新任總教練人選，可能由前樂天總教練古久保健二接任。對此，味全龍球團低調回應：「目前尚在討論中，有確定消息會一併公布。

味全龍本季在葉君璋領軍下，例行賽繳出67勝53敗、勝率5成58的佳績，不僅搶下上半季冠軍，更以全年度戰績第一直接晉級台灣大賽，最終在台灣大賽以4勝2敗擊退中信兄弟，繼2023年後再度封王，葉君璋也憑藉出色調度榮膺年度最佳總教練。

從球員到教練生涯橫跨4支中職球隊，在選手時期拿下六冠，擔任總教練後拿下三冠。2011年卸下球員戰袍後，葉君璋曾赴美加入克里夫蘭印地安人（現守護者隊）小聯盟體系擔任教練長達4年，深入學習美式科學化訓練與球員發展模式。返台後，他曾任義大犀牛副領隊與總教練，並於2016年率義大奪冠；富邦悍將接手後，他於2018年卸任總教練並轉往球員發展部門，累積深厚的球隊管理與農場建置經驗。

而傳出接掌龍隊兵符的日籍教頭古久保健二，在台執教資歷同樣豐富，在2024年接任樂天桃猿一軍總教練，並於2025年率隊一路逆襲奪下總冠軍，但季後卻意外未獲續約。今年古久保轉戰味全龍擔任一、二軍巡迴統籌教練。