2026年日本冬季聯盟（JWL）今天在沖繩KOZA信金棒球場舉行開幕儀式，中華職棒統一7-ELEVEn獅隊、中信兄弟隊連3年派員參賽，沖繩縣知事古謝玄太、獅隊總教練林岳平都到場。

日本冬季聯盟今年邁向第5屆，去年為沖繩縣帶來的經濟效益達6億3200萬日圓（約新台幣1億3143萬元），日本冬盟社長鷲崎一誠因擴大交流人口並振興地方的貢獻，今年4月獲沖繩縣任命為「美麗島沖繩大使」，今天開幕式，沖繩知事也到場。

中琉文化經濟協會理事長陳俊池在致詞時，特別對鷲崎一誠表達敬意，因自己在14年前曾在台灣參與亞洲冬季聯盟開辦，了解從零開始創立全新賽事是多不容易，也期待所有選手能在此有所發揮，「相信自己、勇敢挑戰、全力以赴，從沖繩出發，讓世界看到你們的光芒。」

2026年日本冬季聯盟（JWL）在沖繩開打，中華職棒統一7-ELEVEn獅隊連3年派球員參賽，總教練林岳平（右）22日到場觀賽，與沖繩縣知事古謝玄太（中）、中琉文化經濟協會理事長陳俊池（左）合照。（中琉文化經濟協會提供）

陳俊池指出，中職統一獅與中信兄弟連續3年派球員參賽，代表JWL已成為累積實戰經驗的重要舞台，吸引各國好手來到沖繩，「年輕選手就像一顆顆等待發光的寶石，在沖繩接受挑戰、累積經驗，也讓自己的實力不斷地成長」。

今年統一獅隊投手哀宥宇、捕手吳柏賢以及中信兄弟隊三壘手王興楷參加，效力進階聯盟的LEQUIOS隊；另外2名台灣選手是來自國立體育大學的投手吳祉恩，以及透過一般管道報名的游擊手曾泓銘，皆隸屬選拔聯盟。