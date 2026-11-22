日本冬季聯盟（JWL）今天在沖繩市Koza Shinkin球場開打，今年共有5位台灣選手參與，包括3人來自中職。今年賽事邁入第五屆，規模逐年擴大，中琉文化經濟協會理事長陳俊池在開幕儀式上致詞，認為現在的JWL，吸引各地年輕好手來到沖繩，他們就像一顆等待發光的寶石，盼他們在這個舞台相信自己、全力以赴，「從沖繩出發，走向世界。」

日本冬季聯盟賽事將今年從11月22日進行到12月17日，合計超過150名選手，包括日本職棒巨人、西武、軟銀、羅德、養樂多、橫濱共6隊都有選手參與，奧地利國家隊也組隊參賽，選手陣容來自17個國家與地區，組成7支球隊，也寫下歷來最龐大。

日本冬季聯盟7隊分成2聯盟，由現役或曾效力職棒、獨立聯盟選手參賽的是Advance聯盟，統一獅隊哀宥宇、吳柏賢、中信兄弟隊王興楷3位中職選手參與的LEQUIOS隊正是隸屬此聯盟；以爭取明年選拔為目標的選手，則是投入Tryout聯盟。

陳俊池本身參與過14年前亞洲冬季聯盟開辦過程，他說一項賽事從零開始不容易，鷲崎一誠懷抱熱情創辦日本冬季聯盟，與他的工作夥伴一步一步走到今天，自己非常榮幸這五年來可以參與、一起努力，中職已有統一獅、中信兄弟隊連續三年派人來，日本冬盟已經成為選手提升自己的重要平台。

獅隊已經連續3年派選手參戰，總教練林岳平本屆直接走一趟，親身看看現場環境，今天現身場邊，頻頻關心自家子弟兵是否會上場。

日本冬季聯盟今天開打，中琉文化經濟協會理事長陳俊池在開幕儀式上致詞。圖／中琉文化經濟協會提供

統一獅隊哀宥宇、吳柏賢、中信兄弟隊王興楷3位中職選手挑戰今年日本冬季聯盟。圖／中琉文化經濟協會提供