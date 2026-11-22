統一獅隊外野手林佳緯去年在一軍猛敲127安，今年數據暴跌，成績大起大落，季後被安排續戰中華職棒主辦的亞洲冬季聯盟，總教練林岳平透露，並不在意他在冬盟的成績，這項安排用意是希望他拉長比賽時間，讓身體知道怎樣面對漫長賽季的運作。

林佳緯去年已是最佳十人外野手，但還未能證明自己可以持續穩定，今年表現出來的成績不理想，林岳平也說：「去年的失敗就是提早休息、當兵回來時間又慢掉，今年賽季打起來不順。」

「前面慢掉，那就後面補，所以希望他參加冬盟。」林岳平指出，如果打到亞冠賽就結束，到春訓之間足足有兩個月，所以今年希望讓他拉長賽季，這件事並非自己主導的安排，「球隊最終討論方案，就是希望他參加冬盟。」

林佳緯日前因一席沒收到要打冬盟通知的發言惹議，林岳平對此有直率回應：「他不知道沒關係，比賽到的時候要出現就好。」他表示，希望林佳緯去到新環境，可以全力把現有狀況表現出來，至於成績怎樣倒不是重點，「他可以在一軍打120支安打，不是要他去那邊打出優異成績，是讓他在那邊拉長比賽時間，讓身體知道怎樣面對那麼長賽事季的運作。」