日本冬季聯盟今天在沖繩開打，統一獅隊兩名選手哀宥宇、吳柏賢投入這項賽事，總教練林岳平今天也到場，談到哀宥宇的養成坦言陷入停滯，投起球來有點失憶、有點懷疑，希望他在陌生的環境找回打棒球時最好時期的內心。

林岳平19日抵達沖繩，今天來到冬季聯盟現場，他透露：「連續三年都送球員來，我也不曾來沖繩，想說今年時間比較有空，安排來這裡遊玩兩天後來看看冬盟環境，後續可以讓球隊知道這是個好的環境，未來是不是可以增加選手來參與這個賽事。」

林岳平指出，2024年派來的林泓弦、張皓崴，已經是球隊可以仰賴的選手，去年送來全紹凱和陳維祥，看今年全紹凱在冬盟的表現，他評價「也許是明年是用得到的戰力」。林岳平表示，「感受到這一兩年派選手來，回到台灣應該都會開啟棒球的新頁。」

今年早在9月、10月就已通知吳柏賢、哀宥宇將參與日本冬季聯盟，林岳平指出，這是和球探潘俊榮一起討論出來的結果，吳柏賢是希望他能在陌生環境下快速成長。至於哀宥宇，林岳平直言：「他今年投得很糟糕，強度如果要放在台灣冬盟有點比較強，希望他來到新的環境，找找自己投球的方式如何生存下來。」

哀宥宇為去年選秀第二指名，作為備受期待的投手大物，但今年成績慘烈。對於他的養成進度，林岳平不諱言：「應該是說是停滯吧！完全停在進來的狀態，要控球沒控球、要速度沒速度，比賽內容也沒辦法控制。」

林岳平點出觀察，「我想應該是他的投球動作和身體健康不是那麼完整，兩者無法兼具，投起來球就會有點失憶、懷疑，為了要完成比賽，不是很自在的投球方式，只是想要有個結果的方式。所以來到這個環境，語言不通、沒有教練教他，只有靠內心能不能找回曾經打棒球時最好的狀態，找回原本投球的樣子。」