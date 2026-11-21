第33屆原棒協關懷盃棒球錦標賽今天進行開幕典禮，原棒協理事長林智勝率原棒協會員齊聚台東縣體育館，與台東縣長饒慶齡、原住民族委員會政務副主任委員陳義信等嘉賓，以及62支參賽隊伍齊聚一堂，共同為這場棒球豐年祭揭幕。

開幕儀式從頭目祈福儀式展開，向祖靈祈求賽會順利、球員平安完賽。衛冕軍三星國小、地主代表台東體中和來自日本沖繩的西原南Fighters，也都帶來精彩的舞蹈表演。

原棒協理事長林智勝在全場歡呼下登台致詞，他感謝政府單位、贊助廠商以及企業機構的支持，讓本屆關懷盃能夠順利推展，「關懷盃今年是第33年了，一路走來非常不容易。也要宜蘭縣三星國小、花蓮縣太巴塱國小每屆都參賽，祝福這次的62隊能享受比賽，小球員勇敢面對成功與失敗，讓自己未來越來越好。」

原棒協副理事長王勝偉頒發少棒組獎學金，他強調協會關心原民基層棒球發展，今年為花蓮縣10支國小球隊製作新球衣；另一位副理事長陳鏞基則頒發青少棒組獎學金，指出關懷盃對他有特別意義，「大家都知道我是第一屆的參賽球員，今年雖然卸下選手身份，但熱愛棒球的心不會停下來，也希望大家能在關懷盃留下對人生有意義的回憶。」

原棒協吉祥物黑皮小子HAPI KID今天在賽場以及開幕典禮首度公開亮相，可愛表情和活潑的肢體動作，迅速擄獲現場大、小朋友的心。這隻吉祥物以穿著球衣的小球員為核心意象，展現古靈精怪的頑皮個性，取名「黑皮」不只代表膚色因練習棒球而曬得黝黑，也象徵原住民天生的樂觀，總是「Happy」。

本屆關懷盃由29家公益贊助單位協助推動，包含台農、乖乖、TRANZEND、喜豐香和統一麵包等，都是與原棒協一起支持原民基層棒球的夥伴。

原棒協關懷盃棒球錦標賽今天在台東開幕。圖／原棒協提供