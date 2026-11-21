2026年世界身障棒球賽今天開打，台灣首戰不敵日本，第2戰以4比2擊敗波多黎各、中止跨屆5連敗；65歲郭耀宗為本屆最年長選手，從剛受傷時的自卑到站上國際舞台、家人到場力挺。

第6屆世界身障棒球賽今天在日本福岡北九州市民球場開戰，台灣首戰面對地主日本一度戰成2比2平手；日本隊換投後，打線無法突破，而台灣隊投手群送出多達7次四死球保送，3局一口氣失掉5分，終場以2比9吞敗。

第2場與波多黎各之戰因雨延宕超過1小時，台灣先發投手「邦嘎」全文彥全場送出6次三振，被敲6安打失2分，完投4局，幫助球隊搶勝、拿下勝投。

台灣中止賽會跨屆5連敗、奪本屆首勝，也是總教練楊騏嘉執教首勝，他笑說：「當然很高興，大家為這場比賽都付出很多。功勞歸給辛苦的球員，以及教練詹仕榮，他會提醒我沒注意到的東西，給我很多意見跟建議，是很好的搭檔。」

今天比賽另外一個焦點，就是65歲的「郭哥」郭耀宗龐大的加油團，太太、3名兒女與2名女婿都到場，首場與日本比賽加油音量大到場邊日本記者都不時回頭查看。

郭耀宗是本屆最年長選手，17歲時在工廠受傷，失去右手大拇指、食指也萎縮，6年後開刀自體移植，將左腳指頭接到手上，才稍微恢復機能。他坦言剛受傷時非常敏感、自卑，「家人當然很難過，也沒有跟朋友聯絡，怕被別人說三道四，一直到結婚後很多年才慢慢釋懷。」

郭耀宗過去從事壘球運動，8年前開始打軟式棒球，經由教練推薦參與這次世界賽選拔，「很幸運可以被選到，集訓時看到原來有這麼多人跟我一樣、甚至比我還嚴重，發自內心佩服大家。能跟年輕人一起打球，我真的很高興，也很榮幸代表國家出來比賽。」

郭耀宗的小女兒郭于綿儘管對棒球不熟，依舊在場邊奮力吶喊，她提到，從小就覺得爸爸是個力氣很大、很厲害的人，即使手這樣還是可以用美工刀、搬重物，「我也從不在同學面前掩飾，因為我覺得很驕傲。」

大女兒郭禹莃看著父親一路以來的艱辛，「他從一間小工廠，到成立一間小公司，對我們的照顧跟教育都沒有落下，他教會我們什麼叫堅持。今天能在他人生這麼重要的場合替他加油，我覺得非常驕傲。」

本屆賽事採取單循環，首日賽事日本取得2勝，台灣、美國、波多黎各皆為1勝1敗，韓國2敗。22日台灣賽程為上午與美國交手、下午迎戰韓國。