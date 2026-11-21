統一獅隊19歲投手哀宥宇今年在二軍度過感受成長痛的賽季，讓他坦言「進步不如預期」，他在季後前往日本冬季聯盟練功，比賽將於明天在沖繩開打，總教練林岳平行前只問了一句話：「你什麼時候要丟？」哀宥宇說：「我也不知道。」事實上，林岳平將在明天出席開幕日，哀宥宇聽媒體提起才知道。

哀宥宇為獅隊去年選秀第二指名選進，今年度過首個職棒賽季，在二軍出賽12場（4場先發），取得2勝3敗、防禦率8.02，成績並不理想，林岳平季中就曾直接點名在前兩指名選進的投手曾偉喆、哀宥宇「二軍投得太離譜」。

哀宥宇很早就收到球團通知要他去打日本冬季聯盟，稍微請教一下先前來過的學長注意事項，提醒他球場離市區較遠，而他給自己的期許則是「開心比賽、盡情發揮」。

回顧今年賽季，哀宥宇說：「第一個賽季，球季真的滿長，我也還不太清楚、還沒找到最好的調整方式，就是經驗。」他坦言：「我覺得今年的進步幅度比較不如自己預期，所以我才會出現在這裡。」

哀宥宇透露，行前林岳平沒有特別提醒什麼，只是向他問了「什麼時候要丟？」哀宥宇也沒有答案，目前只知道定位會是中長局數的投手，不一定會是先發。