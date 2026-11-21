第五屆日本冬季聯盟將在明天於沖繩開打，本屆超過150名以上選手參賽為史上最多，也包括中華職棒統一獅、中信兄弟隊推派選手參與，還有來自國立體育大學的投手吳祉恩、自行報名的游擊手曾泓銘，期盼透過這個舞台尋求生涯的躍進。

日本冬季聯盟創辦人鷲崎一誠在慶應義塾大學棒球隊期間，直到最後一年都沒能上場比賽，2016年赴美挑戰加州冬季聯盟，在那裡，看見選手得到再次評價的舞台，進而在2022年催生日本冬季聯盟，賽事今年已經進入第五年。

中職近三年都有選手參與，包括2024年余謙、林吳晉瑋、徐博瑋、張仁瑋、許庭綸、林泓弦、張皓崴，2025年陳九登、陳統恩、黃鈞麟、陳維祥、全紹凱，再到今年獅隊派出哀宥宇、吳柏賢，以及兄弟派出王興楷。

此外，日本職棒巨人、西武、軟銀、羅德、養樂多、橫濱共6隊都有選手參與，奧地利國家隊也組隊參賽，選手陣容來自17個國家與地區，組成7支球隊，也寫下歷來最龐大。

日本冬季聯盟7隊分成2聯盟，由現役或曾效力職棒、獨立聯盟選手參賽的是Advance聯盟，3位中職選手參與的LEQUIOS隊正是隸屬此聯盟；以爭取明年選拔為目標的選手，則是投入Tryout聯盟。

特別的是，不只是練習，比賽過程中的每一球、每一打席都進行專業測量，數據皆提供給選手，比賽之餘也安排12堂Level Up Program課程，由各領域專家授課，幫助選手成長。