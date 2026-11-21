樂天桃猿隊內野手林子偉去年首度現身關懷盃，今年再次出現在台東，他自認這次才算是「第一次」參與，透過這樣的機會付出自己的一點心力，「我也是被幫助到大的，現在就會想要來回饋。」

林子偉去年驚喜現身花蓮國福球場，是他首次在關壞盃亮相，他透露，自己過去就一直有想要參與關懷盃的心意，但始終沒機會，「去年先來看看學長們是怎麼運作的，但時間比較趕，只待一下，今年第一次正式來參加。」

林子偉昨天在關懷盃首日就前往東體觀看青少棒賽事，除了關心自己的姪兒外，太太的親戚也有參賽，今天他則是現身卑南國小，也和現場的小球員們互動。林子偉笑說：「能來參加滿開心的，看他們比賽滿放鬆的，看到這些小朋友，想到自己以前是怎麼過來的。」

只是問及自己以前打棒球的回憶，林子偉卻說：「現在想起來的都是痛苦的回憶，被打、被操都印象很深刻，拿冠軍、怎麼贏的那些都忘記了。」

林子偉也希望能鼓勵小球員，現階段即使一場比賽打不好、輸球，也不需要太在意，「個人有沒有成長比較重要，三級棒球這階段，他們還沒有停止對棒球的興趣，打到職業之後，可以讓他們更融入。」

抱持回饋的心來到關懷盃，林子偉認為，作為職業球員，要懂得回饋、幫助有需要協助的人，「以前受到很多人的幫助，我也是被幫助到大的，所以有能力的時候，就要想著怎麼回饋。」他也盼這樣的心意以及關懷盃回饋的目的，都能一直傳承下去。