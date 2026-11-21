日籍投手福島章太接受中職台鋼雄鷹隊測試，提到2024年世界12強棒球賽看到台灣擊敗日本奪冠，對中職產生興趣，希望尋求合約、重回職棒舞台表現自己。

中職台鋼雄鷹隊今、明兩天安排與捷克國家代表隊打交流賽，陣中3名日籍測試投手阿部翔太、福島章太、齊藤伸治表定都會出賽，福島章太預計是今天首場比賽的第2任投手。

24歲的福島章太2023年效力中日龍隊期間在日職一軍有出賽紀錄，離開日職後到日本社會人隊打球。他透露，2年前被日職球隊釋出後，也曾想過到國外球隊打球，但當時還沒有下定決心，所以先到社會人隊，今年做出決定，希望再回到職棒舞台展現自己，無論在哪裡、只要有機會都想要試看看。

福島章太表示，過去對於中職的印象就是強度很高，2024年世界12強棒球賽，看到台灣冠軍戰擊敗日本後，明顯感受到台灣棒球持續進步，也對台灣職棒產生興趣。

雄鷹隊一口氣找來3名日籍投手測試，福島章太表示，彼此在日本時並不認識，跟好與齊藤伸治搭同一班飛機抵台，但在來台之前就已經知道此次會有多名日籍投手一同接受測試。