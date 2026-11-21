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關懷盃／王維中腳傷復原現身台東陪孩子 「讓他們喜歡棒球最重要」
台鋼雄鷹隊34歲左投王維中今年6月底在比賽中造成左腳踝外側韌帶斷裂，球季提前報銷，今天他現身台東關懷盃，傷勢復原順利，預計能正常趕上明年春訓，他還笑說：「如果真的趕不上就轉一壘。」
王維中今年在一軍先發4場拿下2勝1敗，但在6月30日二軍比賽時，因守備補位造成腳部不適，之後診斷為左腳踝外側韌帶斷裂，整季無法再出賽。王維中坦言，在比賽中受傷，與身體出現的傷勢不一樣，因此結束球季，確實感覺有點突然。
依照原本的評估，休養、治療約需三個月，王維中也透露，復原進度順利，10月就已開始能慢跑，對於趕上明年春訓他也很有信心，但同時開玩笑說，「如果真的趕不上，就轉一壘，守一壘好像不用太多補位。」至於明年的合約，都交給經紀人與球團洽談。
王維中與哥哥王躍霖幾乎年年現身關懷盃，關心孩子不遺餘力，也用心和小球員們互動，王維中尤其喜歡在台東舉行的賽事，直說特別好玩，「每次回來都覺得滿有趣的，主要是他們可以看到我們也滿開心，最主要還是陪伴，現在這階段教他們太多技術也不可能，就是讓他們怎麼繼續喜歡棒球、喜歡打球，這才是該學的。」
同是原棒協會員的前職棒投手范玉禹，近年都是在關懷盃給予小球員們運科相關的指導，耐心且細心指導小球員，而包括王維中在內，不少現役職棒選手季後也找他進行訓練。
今天范玉禹與職棒球星們完成「棒球教室」後，就看到王躍霖抓緊時間在一旁與范玉禹開始訓練，即使參與關懷盃的期間，季後的訓練仍不中斷。
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