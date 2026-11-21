中職台鋼雄鷹隊今、明兩日安排與捷克交流賽，雄鷹隊陣中3名測試日籍投手都會上場，投手教練蕭任汶表示，阿部翔太、福島章太過去多是後援出賽，要測試能不能勝任先發角色。

捷克隊備戰11月底將在中國廣東中山市舉行的世界12強棒球賽資格賽，先來台灣安排與台鋼雄鷹隊打2場交流賽，雄鷹隊也把握機會測試陣中外籍投手、尋找新球季適合的洋投戰力。

雄鷹隊投手教練蕭任汶透露2場比賽投手安排，今天先由阿部翔太先發，福島章太接續登板，兩人預計完成前5局的投球，6局起由本土投手接手，陳正毅、陳宇宏、伍祐城依序登板，如果球隊有贏球機會，李欣穎也會登板。

明天第2場比賽將由齊藤伸治先發，蕭任汶表示，阿部翔太、福島章太有提早到球隊，隨隊練習一天，也有進牛棚，齊藤伸治比較晚加入球隊，先前只有看過之前出賽影片，風格很日式，今天賽前牛棚練投也會再看一下狀況。

蕭任汶表示，阿部翔太、福島章太過去生涯多是長中繼出賽，但球隊如果要找洋將，還是希望會是先發類型的，要觀察兩人能否勝任先發角色，如果能力水準有達到教練團的需求，之後加入春訓再慢慢把局數往上疊加調整。