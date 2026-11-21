中職台鋼雄鷹隊捕手吳柏萱在U23世界盃棒球賽9場先發出賽，首度體驗短期連續場次出賽，更懂得如何調配體力，最難忘與雷皓博投捕搭檔複賽擊敗日本，形容雷皓博熱血又霸氣。

雄鷹隊捕手吳柏萱被選入U23世界盃棒球賽台灣代表隊，賽會總計9場先發出賽，共24打數敲出4支安打，其中3支是長打，包括2支二壘打、1發全壘打，貢獻2分打點，在對捷克隊比賽中開轟，結束U23世界盃賽事休息2天後恢復訓練，今天在雄鷹與捷克交流賽先發出賽。

吳柏萱自評U23世界盃表現算不錯，但還是有可以更好的地方，包括壘上有跑者時，打擊的掌握度可以更好一點，首次參與短期國家隊賽事，學到反應要更快、不能太過猶豫，每個國家的打者強度都很不錯，只能用最好的武器對決。

被問起最難忘的比賽，吳柏萱表示是超級循環賽（Super Round）與投手雷皓博搭配，雷皓博完投壓制日本隊打線、拿下勝利。吳柏萱形容雷皓博很熱血，直球不是只有快、也很衝，場上有霸氣，但不會因為亢奮的情緒影響出手。

吳柏萱也笑說，雷皓博好像停不下來，在場邊準備時都會一直走來走去，就連對尼加拉瓜比賽因雨暫停也停不下來，「他有自己的調整方式。」

U23世界盃棒球賽遇到各國好手，吳柏萱表示，看到有些球員無論身體素質、揮棒速度，感覺都超越23歲年紀，過去沒有場場先發的經驗，一上場就是十分專注，但有時連續一段時間高度專注，身體容易超過負荷，透過這次經驗，也更知道怎麼調配專注力和體力拿捏。