具日職資歷的投手阿部翔太到台鋼雄鷹測試，他表示希望延續選手生涯，透露除了雄鷹外，也有收到中職其他球隊測試邀約，生涯雖以長中繼出賽居多，但只要有合約就會依照球隊需求做完善準備。

34歲投手阿部翔太2021年至2026年效力日職歐力士猛牛隊，今年球季在一軍出賽13場，總計投10.2局失掉12分責失分，防禦率10.13，季後被釋出，來台接受中職球隊測試，預計在今天台鋼雄鷹與捷克交流賽先發出賽。

阿部翔太表示，來台灣的原因就是希望可以延續選手生涯，過去2018年冬盟、2019年亞洲棒球錦標賽時都曾來過台灣，看到台灣有很多不錯的選手，這次再度來台灣，看到比以前更好的選手，明顯感受到台灣棒球的進步。

阿部翔太提到，往年到11月底還在出賽的狀況比較少，但為了延續選手生涯做了很多準備，日職生涯多以中繼、後援出賽為主，但如果中職球隊願意給合約，無論先發、後援什麼角色都願意接受，「球隊希望我擔任什麼角色、就做最完善的準備。」

被問起在台灣是否有認識的球員，阿部翔太提到包括之前歐力士隊友、現效力中職富邦悍將的投手張奕，還有雄鷹隊陣中具日職資歷的洋砲魔鷹（StevenMoya），幾名在中職任教的日籍教練之前也都有見過面。

阿部翔太今天在新莊棒球場賽前熱身，吸引許多球迷聚集要簽名，他表示不確定自己在台灣算不算很有人氣，但很感謝大家的支持。