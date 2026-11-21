原棒協關懷盃今年在台東舉行，今年在原棒協副理事長陳鏞基的大力號召之下，統一獅隊出動多位球員共襄盛舉，除了幾名多次參與的熟面孔外，包括朱迦恩、張翔、新秀王翾祐都是首次現身，內野手林靖凱則是暌違多年再次與會，他直呼「我也是來找快樂的。」

林靖凱過去就曾以職棒球員身分來到關懷盃回饋，但因前幾年因故中斷，談起中斷的原因，林靖凱的回答超直接，「因為我的腳斷了，所以沒來。」這幾年受到膝傷動刀，歷經反覆養傷、復健，因此缺席關懷盃。

今年林靖凱在8月又因左膝發炎影響，8月就提前脫離戰線，今天他也在關懷盃更新自己的狀況，「目前狀況已經正常，可以慢慢練習了，12月開始拉高強度，看明年可不可以跟著球隊完整春訓。」

在職業生涯正精華階段持續受到傷勢影響，林靖凱坦言，多少會覺得可惜，受傷當下確實會比較挫折，但之後就把專注力放在趕快回到球場，「自己也還要更努力去加強，因為受過傷，狀況會比正常的腳還不好，就要再特別去加強。」

久違回到關懷盃，也是這次出席的原棒協會員中唯一「苗栗代表」，林靖凱說：「很久沒來，想說來走走看看，看可不可以找到以前的自己。」

看著參賽的小球員們天真活潑的模樣，林靖凱表示：「希望他們快樂打球，我也是來找快樂的，以前我這時候也是很皮、很吵，希望自己也可以像他們一樣快樂開心。」