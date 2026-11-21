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關懷盃／潘傑楷返鄉台東充電 不提FA續留獅隊「想跟隊友再次拋彩帶」
統一獅隊32歲三壘手潘傑楷今年季後未行使自由球員權利，與獅隊的合約持續在洽談中，今天他與孩子一同回到家鄉台東參與關懷盃，也透露自己留在獅隊考量，「想跟隊友再一起拋一次彩帶。」
潘傑楷今年季後取得自由球員資格，他也表達想續披同一件戰袍的心意，最終未行使權利，繼續待在獅隊打拚，他說：「其實一開始就滿想待在統一，因為自己的年紀也沒有時間適應其他其隊，也還是有很多不錯的隊友在統一，我們也很久沒拿冠軍了，想要再一起拋一次彩帶。」
潘傑楷與獅隊的新合約還未揭曉，本周他先回到家鄉台東參與關懷盃，是台東關懷盃的常客。他認為，每次來回饋的同時，也是替自己充電，「其實是小球員他們鼓勵我們，看他們天真、純真的笑容，對我們是一種安慰，希望離開台東回去打拚的時候，也還可以繼續這種笑容。」
但關懷盃孩子們看到球星一時興奮，偶爾忘了禮貌，也是潘傑楷機會教育的一環，他笑說：「有時候他們講話會說『欸過來幫我簽名』，雖然他們有時候講話是滿有趣，但還是需要教育一下。」
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