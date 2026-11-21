原棒協關懷盃今年在台東登場，職棒球星昨天報到後，今天現身卑南國小棒球場，最受矚目「張家兄弟」張政禹、張士綸一現身馬上成為全場小球員和家長的焦點，被團團圍住，連負責公益商品販售也衝出超高買氣。

張政禹、張士綸有阿美族血統，奶奶家位在花蓮松浦部落，兄弟倆則是在高雄長大，過去張政禹就曾多次以職棒球員身份在關懷盃現身，這次和首次參與的弟弟張士綸合體出席，人氣爆棚，張政禹直呼，「終於讓大家知道我是誰。」

張政禹回憶，進職棒後第一次到台東參與關懷盃時，在小球員間還未闖出名聲，「那時候大家都還不認識我，小朋友還問我說『欸你是誰？』我跟他們講我的名字，我還以為他們知道，但這次就不一樣了。」

但張政禹也直說，這次應該有一半的球迷，都是來看弟弟張士綸，自己只是陪襯角色，「弟弟第一次來，沒辦法嘛，就是南柱赫，剛剛進來的時候雖然很多人（圍上來），但基本上我只是在幫他擋，要他們不要太靠近，我們這裡有韓星。」

聽到哥哥這一番說法，張士綸就在一旁露出笑容。儘管過去沒有以球員身分參與關懷盃，但首次以職棒選手身分來回饋，他說：「就是很開心，因為以前自己小時候也是很希望有看到球星或是學長們可以來看我們，也希望把這個感覺帶給其他學弟們。」

張政禹表示：「雖然我們沒有那麼純，但是我很慶幸自己是原住民，就還是有血統嘛，就希望原住民可以在台灣再更強壯一點、再更強大一點，然後讓不只台灣人，讓世界也看見我們台灣的原住民。」

兩人兒時的偶像，正好就分別是目前原棒協理事長林智勝和副理事長陳鏞基，張政禹透露，以前自己是Lamigo球迷，弟弟則是統一獅迷，「以前在家看比賽還會吵架，像是統一是71台、Lamigo是72台，我們就會吵架。」至於誰搶贏？張士綸笑說：「當然是哥哥用他的權力壓制我。」

兄弟倆今天在關懷盃，所到之處都受小朋友包圍要簽名、合照，小球員也抓緊機會向職棒球員提問，就有蓬萊國小少棒隊小球員問張士綸，「你打擊怎麼這麼強？」張士綸透露自己是運氣比較好一點，「最主要是要相信自己，要有自信，跟我一樣帶著笑容上去，不管好與壞。」

蓬萊國小隊長接著向張政禹發問，「你守備強是怎麼練的？」張政禹說：「其實就是從現在開始，把基本做好，然後就是慢慢累積，要在球場上盡情地展現自己，不要害怕失敗，就會變得很強。」只是在他認真回答完後，一旁有小球員蹦出一句，「是張士綸教你的吧？」讓張政禹也哭笑不得。

中信兄弟張士綸（左）、味全龍隊張政禹（右）在關懷盃一現身就被小球員和球迷包圍。記者葉姵妤／攝影