第33屆原棒協關懷盃棒球錦標賽今天開打，原棒協理事長林智勝率領原住民職棒球員到台東縣，為原鄉基層棒球服務與推廣，儘管賽會與味全龍封王遊行撞期，林智勝已向龍隊告假，將在台東待滿4天，他說：「謝謝球團的支持，畢竟我是理事長必須回來。」

林智勝今年擔任味全龍助理打擊教練，雖然已經卸下職棒球員身份，仍舊讓現場小選手大喊名字歡迎，「很開心，已經退役了，他們還是一眼認出我。」今天他自一早就走訪桃源國中、紅葉國小和泰安壘球場，巡視關懷盃賽場，除了與當地球迷熱情打招呼，也不忘指導小選手收操，同時也向大家介紹原棒協新的吉祥物黑皮小子。

林智勝相當關心家鄉台東的基層棒球設備，先前舉辦高爾夫球公益賽時，曾發起投手網及打擊網認購活動，「剛剛看桃源國中滿多都破掉了，用起來很危險，我有拍給捐贈人看，讓他們知道小朋友是真的有這些需求。」

泰安壘球場安排進行軟式少棒組賽事，這座球場是由金曲歌后張惠妹出資，留給家鄉部落的小球員使用。不過今天由來自日本沖繩的西原南Fighters成為最大贏家，2場賽事分別以24：0、21：0大勝台東縣武陵國小及南王國小，讓林智勝留下深刻印象，「他們都30幾支球隊先比賽，第一名才能來，感覺得出很想要來台灣打關懷盃。」

西原南Fighters總教練村吉純一表示全隊都很期待這趟臺灣行，也明言此行肩負為沖繩拿下軟式組4連霸的使命，儘管今日天氣比想像中冷，所幸沒影響到比賽，並對台灣小選手的賣力應援聲留下深刻印象，「對方打球看起來很有精神，是我們可以學習的地方。」

西原南Fighters隊長山里景央表現全面，不僅能投擅打，甚至還加入蹲捕，他自認今天表現不俗，有展現出全能身手，「我最愛當投手，因為喜歡投球。」坦言未來也想成為職棒選手，他很期待這次能在關懷盃見到臺灣的職棒球員。

原棒協兩位副理事長王勝偉、陳鏞基今天早上到台灣史前博物館進行講座，以《勇氣・韌性・南島毅力》為主題，與民眾分享職棒生涯的心路歷程，兩人不約而同提及原住民的樂觀性格，讓他們度過考驗與低潮。

王勝偉主動提及在中信兄弟最後2年沒獲得一軍機會，低潮之下仍保持繼續奮戰的心，甚至主動向球團提出離隊，尋求外部機會，「因為鼓起勇氣給自己換環境，後來幸運地拿到東山再起獎。」

陳鏞基正是同一年東山再起獎決選名單的競爭者，他認為會入圍這個獎，代表曾經低潮過，但大部分不是技術問題，而是心理問題，所以暫時轉換心態，去做一些自己喜歡的事。

陳鏞基是中華職棒第一位用原名登錄的球員，他說結束旅外生涯回到臺灣後，更了解到祖先和文化，開始產生原住民身份的認同感，並以此為傲，「有一次和味全龍的比賽，吉力吉撈·鞏冠敲安打上壘，跟我說謝謝學長，因為你的關係，我才改回原名。」

王勝偉當場感謝陳鏞基起頭表率，讓原住民棒球文化發揚光大，「我們用笑容化解壓力和強度，有球迷問我，為什麼失敗了還能帶著微笑，這是一種轉換，原住民和球隊一樣，都是過著團體生活，所以我們將文化融合在棒球裡。」

原棒協理事長林智勝與新竹上舘國小球員互動。圖／原棒協提供

原棒協副理事長王勝偉（左二）、陳鏞基（右二）分享原民棒球文化。圖／原棒協提供