2026年「第六屆世界身體障害者野球大賽」（世界身障棒球賽）將於11月21、22日在日本福岡北九州市民球場舉行，台灣代表隊20日進行最終練球，對於明天與日本、波多黎各之戰已做足準備。

台灣過去參加過6屆世界身障棒球賽，最佳成績是2018年獲季軍，目前陣中朱廣霖、詹銘鴻參與過最多的4屆，從起初的篳路藍縷、懵懵懂懂，到如今已有完整隊形，職棒出身的總教練吳承翰、楊騏嘉，巧合的是都待過誠泰Cobras。

因近日北九州地區天氣不穩，大會連兩天都安排室內場地練習，台灣首日以熟悉手感為主，投手的牛棚日份量也不重，今天則是全員打擊訓練，總教練楊騏嘉表示：「這半年集訓，大家都辛苦了，現在就是提前感受比賽氣氛，把身體狀況調整到最好。」

由於此項賽事特殊性，楊騏嘉特地精神喊話，「你沒有手，他可能沒有腳，站在同一個舞台上都是平等的，不要看到對方胸前的隊名就嚇到，棒球比賽什麼事情都有可能發生，一定要奮戰到最後一個出局數。」

20日大會舉辦選手之夜，參賽球隊包括台灣、日本、韓國、波多黎各、美國共襄盛舉，儘管氣氛輕鬆，大賽前彼此仍保密防諜，大會也細心安排錯開各隊訓練時程，除了以球會友，更是真槍實彈的正式比賽。

參與過4屆世界賽的朱廣霖對此感受深刻，「我們從3、4個身障朋友開始，到現在有一群人、專業教練、負責任的大會提供我們比賽，真的是很感動，也很感恩。」

外號「兩津」的朱廣霖是遺傳性先天肌肉萎縮症，近年身體微恙，依然努力復健、就醫，終於來到比賽前一天，「我打棒球15年了，從一開始可以正常走路，到現在下樓梯要扶著扶手。當然，人都會老，但我確實退化比別人快，但我從20幾歲就發願要『投到不能投』為止。」

朱廣霖表示，他把自己當作「棒球員」，是很重要的立場，「我們不是來博取同情的，無論哪個國家的選手，都很認真看待自己的球員生涯。聽說明天會有很多台灣人來加油，我們會努力打出令人感動的比賽。」

2026年世界身障棒球賽台灣代表隊賽程，台灣時間21日上午10點45分對決日本，下午4點對上波多黎各，22日上午9點45分面對美國，下午1點15分最終戰對韓國，賽事採單循環，上屆台灣為第五名。

台灣代表隊名單為全文彥、朱廣霖、何孟勳、吳健維、李睿恩、林柏志、徐耀郡、陳卜誠、許修賢、郭耀宗、黃得源、楊孫鑫、詹銘鴻、蔡定杰、盧明儀、謝士彥、楊晋峰（聽障名額）、賴宗霆（視障名額）。

台灣身障棒球代表隊明天迎接二連戰。圖／身障棒協提供