第6屆世界身障棒球賽21日起在日本福岡北九州市民球場舉行，台灣隊今天迎來最終練球日，備戰明天與日本、波多黎各之戰，4屆元老朱廣霖喊話：「打出感動比賽。」

台灣隊過去參加世界身障棒球賽最佳成績是2018年季軍，因近日當地天氣不穩，台灣隊連2天在室內場地練習，總教練楊騏嘉表示：「這半年集訓，大家都辛苦了，現在就是提前感受比賽氣氛，把身體狀況調整到最好。」

今天大會舉辦選手之夜，參賽球隊包括台灣、日本、韓國、波多黎各、美國，參與過4屆賽事的朱廣霖對此表示：「我們從3、4個身障朋友開始，到現在有一群人、專業教練以及負責任的大會提供我們比賽，真的是很感動，也很感恩。」

外號「兩津」的朱廣霖是遺傳性先天肌肉萎縮症患者，近年身體微恙，依然努力復健，他說：「我打棒球15年了，從一開始可以正常走路，到現在下樓梯要扶著扶手。當然，人都會老，但我確實退化比別人快，但我從20幾歲就發願要『投到不能投』為止。」

朱廣霖表示，他把自己當作棒球員而非身障者，「我們不是來博取同情的，無論哪個國家的選手，都很認真看待自己的球員生涯。聽說明天會有很多台灣人來加油，我們會努力打出令人感動的比賽。」

台灣代表隊本屆賽事將先在21日上午10時45分（台灣時間）對決日本，下午4時對波多黎各，22日上午9時45分對美國，下午1時15分最終戰對韓國，賽事採單循環。