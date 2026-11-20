新竹縣上舘國小今年以全女將參與關懷盃，首戰面對連續33屆「全勤」參賽的花蓮太巴塱國小，以1：10遭提前結束比賽，但總教練陳雨庭認為，跟男生對戰，能讓球員進步的更快；女將們則是直呼，跟男生打有點緊張，來台東最好玩的則是可以跟大家一起出門。

上舘國小女壘隊歷史悠久，在國小聯賽增設女棒後，開始女壘、女棒兼修，陳雨庭說：「上學期的空檔就會去打棒球，也會跟男生球隊比賽，下學期就去比壘球。」而全隊都是100%都是原住民，包括泰雅族、賽夏族及阿美族，這次就以全女將參與關懷盃軟式組賽事，也是本屆唯一全女將隊伍。

從新竹到台東參加關懷盃的一趟遠路，陳雨庭透露，這是全隊第一次來東部，「小朋友應該滿開心的。」陣中主力游擊手何燕芝也直呼好玩，「因為可以跟大家一起。」全隊賽後遇上來巡場的原棒協理事長林智勝，將他圍住問問題、互動，笑聲不斷。

何燕芝和隊長葉芮禾兩名六年級主力，此戰都有好的發揮。葉芮禾透露，當初自己被姊姊找進球隊，過幾天之後，也把讀同一個安親班的何燕芝也拉來打球，彼此陪伴。

兩人都直呼練球很辛苦，葉芮禾說：「禮拜三上完安親班走回去練球，會覺得很煩，不想練。」覺得很累的時候，靠著「叫一叫」抒發一下，如今也一路打到六年級。堅持到現在的原因？葉芮禾透露：「因為出去比賽，教練會帶我們去逛夜市。」

何燕芝能當投手，也能守二、三、游，在教練眼中，她的守備很穩定，今天鎮守游擊有出色表現，最後還登板抓下最後一個出局數。然而被問題最喜歡的位置，她的回答是三壘，「因為三壘球很少。」

何燕芝升國中後還有意繼續打球，她說：「因為覺得六年級都已經練出自己的實力、有變強，如果沒繼續打感覺會後悔。」葉芮禾則是因為聽姊姊說「打球很累」，要不要繼續棒壘球之路還沒有答案。

兩名女將最喜歡的職棒球員則都來自中信兄弟，葉芮禾喜歡和自己同樣守二壘的岳東華，「之前四年級看職棒，想說他跟我守一樣位置，一直看就越喜歡。」之前生日時還喜獲一顆岳東華簽名球，讓她放在家中珍藏；何燕芝喜歡的則是投、打、守都很強的宋晟睿，遇到林智勝時還抓緊機會發問「宋晟睿會來嗎？」

上舘國小賽後與原棒協理事長林智勝互動。記者葉姵妤／攝影

上舘國小全女將參與關懷盃少棒軟式組賽事。記者葉姵妤／攝影