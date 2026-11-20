昔日「火球男」森榮鴻歷經三次手肘韌帶置換手術（Tommy John手術）導致手指神經壞死，2024年季後退役回到家鄉台東，雖沒在繼續留在棒球圈，但孩子傳承他的意志，也加入泰源國小棒球隊打球，森榮鴻給予支持，「他們想做的就讓他們做。」

森榮鴻在青少棒、青棒階段都曾入選國手，在高中時期球速就能飆破150公里，2019年加入味全龍隊，然而動過三次TJ手術，還在2023年季後動刀清除骨刺，一路走來的傷病史，讓他最終僅在中職一軍留下3場出賽紀錄，2024年季後正式退役。

「當時聽醫生的建議，因為神經壞死，要繼續打的話，也沒辦法回到原本的水準⋯⋯。」森榮鴻坦言，在30歲做出退役的決定確實「很難」，「自己其實滿難過的，因為那時候覺得，身體狀況滿好，就是差在神經這部分。」

結束球員生涯後，森鴻榮搬回家鄉台東另尋出路，僅管母校泰源國中校長有意招攬他回學校教球，但森鴻榮想嘗試看看其他機會，之後成為復康巴士司機，在成功鎮協助多是獨居的長輩，用不同的角色替社會盡一份心力。

森榮鴻雖沒再拿起棒球手套，但身為「三寶爸」，他的大兒子森亞諾在回到台東後，二年級就加入泰源國小棒球隊，目前四年級已是球隊先發球員，目前二年級的女兒森亞妃如今也在陣中。

森榮鴻透露，兩人都知道爸爸過去是棒球選手，而儘管自己走過一條格外辛苦的棒球路，仍讓孩子們朝自己有興趣的領域發展，「他們兩個對棒球有興趣，就讓他們去嘗試。」

森榮鴻就讀泰源國小、泰源國中時都曾參與關懷盃賽事，如今兒子也在關懷盃亮相，森榮鴻與太太今天特地請假，到現場關心孩子的表現，此戰森亞諾擔任先發三壘手，之後移防游擊，唯一一次打擊機會選到四壞球保送，對於兒子的表現，森榮鴻笑說：「還可以更好。」

森榮鴻指出，森亞諾一直都很想當投手，偶爾球隊人手不夠時，也會下場丟，至於是否有遺傳到爸爸的投球天賦？森榮鴻笑說：「現在還沒看出來，感覺他對打擊比較有興趣，就看看他可以練到哪裡，可不可被開發。」