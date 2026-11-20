黑豹旗青棒賽高苑工商高一「大谷翔睿」田翔睿代打建功，跑出場內3分砲，總教練鄭乃介讚打擊天賦佳。田翔睿透露場邊觀察很久，抓直球攻擊收到效果，他的表哥是中職球員申皓瑋。

黑豹旗青棒賽今天16強賽高苑工商與秀峰高中交手，高苑一度處於落後，3局下靠林逸翔安打先取得2比1領先，代打田翔睿敲出深遠安打，跑成場內全壘打，一棒送回3分；高苑打線發揮終場以11比1、5局搶勝晉級8強。

高苑總教練鄭乃介透露換代打考量，主要是3局上先發三壘手守備失誤失分，擔心守備表現會影響打擊，3局下關鍵時刻換上高一田翔睿上場，鄭乃介形容，田翔睿喜怒不形於色，話不多，總是在一旁默默的觀察，有適時一擊的能力。

鄭乃介稱讚田翔睿具備長打實力、也有腳程，國中時是投打二刀，有不錯的臂力，但高一主要會以野手為主，高二有規劃讓他回到二刀角色。

田翔睿本來擔任野手時是游擊手，目前陣中游擊手是學長，之前也有練過二壘，升上高中多練三壘守位，他表示主要是角度的差異，三壘距離打者比較近，要傳一壘的距離比較長，但沒有太大的適應問題。

田翔睿目前黑豹旗2轟都是場內轟，他也對打擊有信心，提到國中銜接高中最大的不同在使用木棒，國中拿鋁棒打，球速快的投手輕輕一碰球就可以飛很遠，但木棒更需要技巧，也是需要加強的部分。

隊友有時會叫田翔睿「大谷翔睿」，他對這個綽號沒有特別的喜好，但還是習慣大家叫他「阿睿」，平時喜歡看美國職棒，喜歡聖地牙哥教士隊，南投出身的田翔睿表哥是中職富邦悍將野手申皓瑋，他表示偶爾也會關注申皓瑋職棒出賽表現。