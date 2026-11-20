中信兄弟39歲外野手張志豪今年8月因手腕鉤狀骨骨折進行手術，即使復建進度超前，也趕不及回歸，季後他留在家鄉台東訓練，今天現身關懷盃兒子比賽，透露明年春訓能夠健康出發。

張志豪近年受到傷勢影響，2021年進行手肘韌帶重建手術，去年則是在下半季進行右膝十字韌帶重建手術。

今年歷經膝傷復健後回歸，但僅在一軍出賽15場，之後又因揮棒造成手腕鉤狀骨骨折，8月再次動刀，僅管一度傳出他因復健進度超前，有望季末回歸，最後仍未能如願，留下生涯17年來第一個0轟球季，全壘打數停在180轟。

張志豪坦言，出現手腕傷勢後一度很沮喪，「當下是很沮喪，但也不是沒開過刀，好像也開習慣了，能趕快回球場比較重要，就也沒有多餘的心思去思考跟沮喪。」

就如同去年膝傷動刀時同樣的心態，張志豪只盼先往前看，「趕快處理、趕快復健然後開始練習，盡量去做，以不影響心理的方式去面對新球季。」

他透露，到球隊進行季後賽時，自己的傷勢恢復狀況大概已達七成，雖復健進度超前，但要調整到比賽狀態確實還需要一點時間，他也自知趕不上歸隊。

季後回到台東，一方面陪伴家人，也同時兼顧訓練，張志豪笑說，「養身體的傷和心理的傷。」反覆歷經手術，只為了再回到球場，他指出，「比賽中沒時間思考的，就留在季後再來想。」

張志豪也透露：「目前傷都好了，可以正常訓練。」趕上明年春訓也沒有問題。