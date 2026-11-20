黑豹旗青棒賽高苑工商16強賽靠著林冠勳5局失1分先發好投，打線串聯搶分，以11比1、5局擊敗秀峰晉級，8強將遇上勁敵穀保家商，總教練鄭乃介表示，盡力而為、壓力在對方身上。

黑豹旗青棒賽16強賽高苑工商今天與秀峰高中交手，高苑派出投手林冠勳先發，開賽連抓6個出局數，3局上被敲出安打，再因為投手犯規、失誤掉分，但及時回穩，沒有擴大失分危機。

高苑3局下反攻，滿壘時林逸翔適時安打，一棒2分幫助球隊超前比數，2人出局後，代打田翔睿跑出場內3分砲，一棒幫助球隊拉開領先差距，高苑再靠著失誤、接連安打攻下第6分。

高苑4局下再有成功代打調度，靠著保送、安打、代打廖丞皓安打，加上對方守備失誤，一口氣再拿2分，5局下單局4安、滿壘四壞保送，單局攻下2分，達到提前結束比賽門檻，搶勝晉級8強。

高苑先發投手林冠勳投5局僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分、拿下勝投。

高苑總教練鄭乃介表示，林冠勳球速不算特別快，加上今天氣溫偏低，感覺拿手的變化球種也沒有完全發揮，但還算投得中規中矩，有避免不必要的保送，該投進去時就投進去，就算被打、守備也有機會可以幫忙抓出局數。

高苑晉級8強，要碰上勁敵穀保家商，鄭乃介表示，穀保的打擊在台灣高中端是最好的，但他們有必須要贏的壓力，「我們沒有壓力、盡力而為」，也會鼓勵球員放手表現。