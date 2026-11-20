旅日歐力士猛牛隊投手許宸緯結束球訓返台，表示日職訓練方式很不一樣，教練有建議微調和增加球種、持續摸索中，也認識新朋友片山樂生，會給予提醒，練球還會互相比牽制速度。

18歲投手許宸緯加盟日職歐力士猛牛隊，馬上投入球隊訓練，牛棚練投獲得總教練岸田護稱讚，許宸緯結束秋訓後返台，今天現身三重棒球場觀看母校秀峰高中與高苑工商比賽。

許宸緯接受中央社記者訪問時表示，首次參與秋訓感受到日職訓練方式很不一樣，光是重量訓練就分的很細，秋訓階段已牛棚練投約5次，對於總教練的好評，許宸緯謙虛表示沒有這麼好，每次牛棚教練都會提醒投球的方向。

在技術上，許宸緯表示，教練有提醒投球力量要往捕手的方向，在球種方面則希望他的滑球速度可以更快，建議換滑球的握法，除了原本拿手的指叉變速球外，有建議再多練一種變速球種，但目前都還在摸索中。

許宸緯也交到新朋友，練球做操時與片山樂生同一排，一開始不敢站太前面，片山樂生將他往前推，在守備練習接球時，習慣以右手輔助，片山樂生提醒這樣容易受傷，在牽制練習時，則會互相比誰牽制的比較快，許宸緯也用簡單日文夾雜英文輔助，聊天時對片山樂生「身家調查」，問一下背景、是否已經結婚等。

許宸緯結束秋訓返台，球隊有開訓練課表，主要是重量訓練，他表示這段期間應該算關機，不會再牛棚練投，但除了重量訓練外，會再研究一下變化球，預計明年1月中返回日本。

對於旅日首年的目標，許宸緯表示，希望可以轉正式球員，技術層面目前極速153公里，希望極速、均速都能提升，極速目標155公里、均速可以突破150公里。