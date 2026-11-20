原棒協關懷盃邀請賽今天在台東開打，台東泰源國小在關懷盃軟式組少棒登場，今天首戰在紅葉棒球場進行，場邊就聚集了「中職全壘打王」林智勝、中信兄弟外野手張志豪及已退役的火球男森榮鴻，星度不小。

泰源國小連續兩年在關懷盃對上萬豐國小都遭提前結束比賽，今天雖以1：10落敗，但首局有張愷勝敲出陽春全壘打，敲回全隊唯一安打和分數，原棒協理事長林智勝正好巡場到紅葉國小，見證這一轟直直飛出全壘打牆，直呼：「也太強了吧。」

泰源國小總教練翁庭皓指出，張愷勝是很有爆發力的選手，也很有自信，從一年級就加入球隊，一開始身材也比較瘦小，現在身材比較壯，力量也比較大。

張愷勝透露，這是自己生涯第一支全壘打，「教練跟我說，好球來就用力打，打出去我也不知道會是全壘打，我看一眼就繼續跑壘，跑到三壘才知道是全壘打，很開心。」聽到林智勝也在場邊看到這一轟，他的嘴角也掩不住笑意。

不只林智勝見證這一轟，他的叔叔張志豪也在場邊，還將兌現給他的獎勵，張愷勝說：「之前叔叔在家裡跟我說，如果我打全壘打就要送我一支釣竿，因為我很喜歡釣魚。」賽後張志豪也主動向他提起這件事給予鼓勵。

張愷勝將叔叔視為偶像，直呼張志豪「很厲害」，「他不會因為打一支全壘打就驕傲，打出去只是開心一下。」這也是張志豪平時會灌輸他的觀念，「叔叔會跟我說，看到喜歡的球就用力打，打安打或全壘打也不要太驕傲，開心一下就好，在場上也不要太生氣，要平常心比賽。」

張愷勝是張志豪大哥的兒子，張志豪自己的小兒子張庭翊也在隊上擔任隊長，今天後援登板，然後結果不盡理想，賽後難過之情全寫在臉上，爸爸張志豪也給予一番鼓勵和溫情喊話。

同在隊上的不僅有張志豪的小兒子張庭翊（大兒子已畢業升國一）、張志豪大哥的2個孩子張愷勝、張愷旺，還有張志豪外甥森榮鴻的一雙兒女森亞諾、森亞妃，這次帶出門參賽的11名球員就有一半有親屬關係，張志豪也笑說，「要頒獎給我們嗎？」

森榮鴻大兒子森亞諾擔任內野手。記者葉姵妤／攝影

張志豪賽後鼓勵兒子張庭翊。記者葉姵妤／攝影

張志豪小兒子張庭翊。記者葉姵妤／攝影