Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決－將於2027年2月27、28日在台北大巨蛋登場，門票正在udn售票網、Klook熱賣中，主辦單位今天加碼公布「傳奇對決」OB賽埼玉西武獅第2波OB參賽名單，加入旅日投手許銘傑。

「傳奇對決」OB賽第2波參賽名單揭曉，西武獅OB邀請曾效力12年的許銘傑重披前東家戰袍，和鈴木健、平野謙、G.G.佐藤一起加入助拳，讓2月28日的「傳奇對決」OB 賽增添更多看點。

許銘傑1999年底成為首位從台灣大聯盟前進日職的球員，以一億日圓簽約金加盟西武獅，12年生涯從先發投手一路轉型為牛棚要角，累計出賽263場，留下49勝47敗戰績、防禦率4.13。

許銘傑在2001年先發拿下11勝，2011年轉任中繼後出賽49場，拿下6勝2敗、22次中繼成功，防禦率僅1.98，展現穩定的後援能力。

在西武獅效力12年，不僅讓許銘傑在球場上留下深刻足跡，也讓他親身感受日本職棒獨特的球迷文化。 西武巨蛋整齊劃一、氣勢十足的主場應援聲浪，是許多球員難忘的經驗，而這份由球迷世代傳承、自發凝聚的熱情，更是埼玉西武獅引以為傲的球隊特色。

這份深厚的球迷情感，最早可追溯至球團前身西鐵獅時期，1956至1958年的三連霸王朝，讓他們快速累積人氣，並培養出一群死忠的鐵粉自行組成應援團，在看台上帶動全場氣氛，這套深厚且極具凝聚力的應援文化，和場上西武球員的強悍球風與拚戰精神，完美交融成「西鐵魂」。

這份硬派且忠誠的支持精神被埼玉西武獅球迷代代相傳，成為球隊最堅實的後盾。當球隊攻佔得點圈或得分時，外野應援團會奏起經典的得分機會曲與球團歌《看見奔馳在地平線的獅子》，此時全場外野球迷會集體在看台走道上左右來回奔跑、跳躍並大聲齊唱，形成日職球場中最具視覺震撼力的移動人浪。

對埼玉西武獅球迷而言，賣力應援不只為了一場比賽的勝負，更是對球隊長年累積、始終不變的情感。如今，這份跨越世代的獅子精神，也將隨著埼玉西武獅來台交流，在臺北大巨蛋再次凝聚球員與球迷的熱血。

明年2月27、28日「Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決－」將於台北大巨蛋登場。本次賽事三壘側為台灣應援席，一壘側為埼玉西武獅應援席，更有日本應援團跨海來台帶領助威。