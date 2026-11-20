黑豹旗青棒賽穀保投手楊曜丞心態更成熟，對大溪先發5局飆8K無失分，率隊晉級8強，為高三最長投球局數；高中最後一年更有想法和目標，也首度嘗試筆記輔助檢視投球表現。

黑豹旗青棒賽穀保家商今天16強賽與大溪高中交手，穀保派出今年亞洲青棒錦標賽國手楊曜丞先發，楊曜丞前3局被敲出零星2支安打、投出1次四壞保送，4局上有狀況，觸身球保送首名打者、再投出四壞保送，但及時回穩，沒讓大溪延續攻勢。

黑豹旗青棒賽穀保家商20日16強賽與大溪高中交手，穀保投手楊曜丞先發5局飆8K無失分，率隊晉級8強，為高三最長投球局數。中央社 中央通訊社

楊曜丞總計用77球投5局，僅被敲出2支安打，投出4次四死球保送，飆出8次三振、無失分，隊內測速最快為148公里，助隊以7比0搶勝晉級8強，也拿下勝投。

楊曜丞接受中央社記者訪問時表示，今天從首局就全力投，用球數偏多，丟到後面身體有點疲勞，感覺身體跟不上想法，先前單場最多用球數約40顆，今天拉到近80顆，已是高三最長投球局數，也算是突破，但體力的調配仍是需要學習的課題。

楊曜丞是今年亞洲青棒錦標賽國手，國際賽磨練自認心態變成熟，已是高中最後一年更有危機感，心態需要更沉穩，在賽前也會先預想狀況、套用在比賽上，「腦袋想法比較多了、更能夠獨立思考。」

楊曜丞透露，過去就有聽球隊心理老師提過做筆記方法，但今天是首度實際嘗試，換局間透過筆記檢視表現，提醒自己該做什麼，什麼沒有做到，也檢視每個對戰打席的優缺點。