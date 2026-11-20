黑豹旗青棒賽穀保家商今天用速度優勢壓迫對手，團隊6次盜壘造成大溪高中4次守備失誤，以7比0搶勝晉8強。胡辰睿歷經青棒國際賽磨練，跑壘技巧再進化，單場上演2盜。

黑豹旗青棒賽16強賽在三重棒球場舉行，穀保開賽就有攻勢，胡辰睿率先敲出安打、盜上二壘，靠著失誤站上三壘，再靠著保送、失誤跑回第1分，羅師騁安打推進，滿壘觸身球保送擠回1分，再靠著高飛犧牲打跑回第3分。

穀保3局下靠著保送、失誤、盜壘、強迫取分跑回第4分，4局下陳泊佑敲安，胡辰睿選到四壞保送，靠著盜壘、接連失誤、暴投、高飛犧牲打，單局再添3分保險分。

穀保派出兩任投手都是今年亞洲青棒錦標賽國手，楊曜丞先發5局投出8次三振，吳昊翔後援2局，兩人聯手壓制無失分，楊曜丞拿下勝投。

穀保總教練楊孝承表示，沒有預期與大溪的比賽能形成比分差距較大的局面，每週球隊都會安排實戰訓練，有一直叮嚀球員要小心應戰，但感覺打擊還是有點放不開。

穀保團隊跑出6次盜壘成功，楊孝承表示，這批的隊形整體而言投優於打、速度是優勢，沒有大砲型的打者，屬於機關槍打線，所以使用比較多的速度戰，也收到不錯效果。

胡辰睿扮演稱職開路先鋒，只要上壘就有盜壘，敲出1支安打、選到1次四壞保送，跑出2次盜壘成功。

胡辰睿表示，近期狀況起伏比較多，可能跟黑豹旗每場比賽間隔比較久有關，今天這場比賽跟前幾場相比已經好很多。

腳程一直是胡辰睿最有信心的一部分，他透露曾在單一盃賽跑出至少10次盜壘成功，目前本季黑豹旗約累積5次盜壘成功。

胡辰睿也是今年亞洲青棒錦標賽國手，歷經國際賽磨練後自認跑壘方面進步很多，包括腳步、穩定性、抓投手的節奏都更好，「心理上也有進步，更了解在面對壓力時怎麼帶領學弟。」