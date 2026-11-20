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棒球／中華OB超華麗陣容迎戰西武OB 「恰恰」彭政閔、林岳平也參戰
日職西武獅隊將在明年2月27日、28日來台進行交流賽，其中28日加碼進行傳奇OB對抗賽，中華OB第二波參賽陣容今天揭曉，「恰恰」彭政閔也參戰！另外「大餅」林岳平及捕手高志綱都將亮相。
西武獅隊來台系列賽，28日還將進行一場西武獅隊OB對決中華OB的好戲，中華OB由「東方特快車」郭泰源領軍，日前公布的第一波參賽陣容就堪稱經典，包括「台灣之光」王建民、「台灣巨砲」陳金鋒、「森林王子」張泰山、「無敵鐵金剛」葉君璋及「大師兄」林智勝。
今天主辦單位再亮出中華OB第二波參賽名單，曾寫下中職人氣王15連霸的「火星恰」、現任中信兄弟領隊彭政閔將重披球衣站上打擊區，野手還有「內野魔術師」黃忠義參戰。
投手則加入1992年巴塞隆納奧運銀牌戰將郭李建夫，昔日統一獅隊守護神「大餅」林岳平也將重返投手丘，過去在國際賽留有「又是高志綱」經典表現的鐵捕高志綱也參戰，各世代國家隊主力戰將一一現身。
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