讀賣巨人隊外野手丸佳浩今天完成合約更新，準備迎接職棒生涯第20個球季，面對中央聯盟指定打擊制（DH）即將上路，這位37歲老將坦言：「以我現在的成績，甚至連作為DH進入先發陣容都不夠格。」

丸佳浩去年12月和巨人續簽兩年合約，本季年薪2億日圓，受到開季低潮和傷痛影響，整季出賽74場繳出打擊率2成20、全壘打3支、打點21分的成績，明年身價維持年薪2億日圓不變，他說：「今年幾乎什麼都沒能做到，也沒為球隊做出貢獻。」

丸佳浩2008年從廣島隊展開職棒生涯，2010年首次登上一軍，2019年轉戰巨人至今，一軍17個球季累積1956支安打，離「兩千安俱樂部」還差44安，今天又被媒體問到此事，笑說：「這個話題大概聊了3年，差不多該結束了吧？若能早點達成紀錄最好。」

太平洋聯盟1975年就採用DH制，央聯明年終於要邁出歷史性的一步，投手不必再上場打擊，巨人也由「酷斯拉」松井秀喜擔任總教練，丸佳浩將在小學時期就開始崇拜的前輩麾下，全力打拚新球季，他說：「必須透過刻苦訓練和隊友競爭先發，如果連安打都打不出來，那就什麼都不必說了。」

丸佳浩過去一、二軍19季，推算賺進36億8750萬日圓，今年主要打擊數據都是從2011年起單季最差紀錄，他表示，深切體會擔任代打的難度，也讓自己意識到，能以先發球員出場是多麼幸福的事。