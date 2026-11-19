黑豹旗青棒賽南英商工雙胞胎兄弟是彼此安定力量，哥哥姜晉堯關鍵安打，弟弟姜晉錫後援穩守，助隊搶勝晉8強。

黑豹旗青棒賽16強賽南英商工今天與三民高中交手，南英姜晉堯3局上率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、安打、暴投跑回球隊第1分，南英再靠著保送、安打攻勢串聯多添保險分。

南英維持2分領先，6局下2人出局，一、二壘有人危機，換上姜晉錫後援登板，用三振拆彈，7局下續投先四壞保送首名打者，接著被敲出安打，因高飛犧牲打失掉1分，最後用再見三振幫助球隊守下2比1的勝利。

姜晉堯今天3打數敲出1支安打、跑回1得分，姜晉錫後援1.1局，被敲出1支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、拿下救援成功。

南英總教練汪倉宏表示，姜晉錫先發、後援都可以勝任，這批球員先發投手足夠，姜晉錫的特性是越有壓力進步越大，很多比賽選擇讓他擔任關門角色，直球最快球速已經突破140公里，尾勁好、球路會跑也是特色。

被問起雙胞胎同場出賽是否會有「化學效應」，汪倉宏笑說，只要兩人同場，有狀況會成為彼此「安定的力量」，只聽彼此的、就像情侶一樣，通常也都能得到好的結果。

姜晉堯3局關鍵安打帶起球隊攻勢，他表示，先前沒有打過三民的先發投手吳宗祐，滑球很犀利、直球尾勁好，做好設定，球進到好球帶就攻擊，收到不錯的效果，自評高中階段心態進步最多，以前打不好容易慌張，現在比較放得開，但也知道守備位置在一壘比較吃虧，需要再增加攻擊的破壞力。

被問起弟弟姜晉錫7局有危機時提醒什麼，姜晉堯說，一直鼓勵弟弟冷靜，對弟弟很有信心，知道一定有辦法守下來。姜晉堯表示，兩人默契好，最有印象是某次段考同時有2個科目分數一樣，平時雖難免會吵架，但都會主動和好、感情很好。