黑豹旗青棒賽南英商工邱宥潔關鍵阻殺守住可能失分，助隊以2比1擊敗三民高中晉8強；邱宥潔捕手技能進步，遇到問題更會抓暫停時機安撫投手，盼增加中長打拚選秀。

黑豹旗青棒賽16強賽在三重棒球場舉行，南英商工今天與三民高中交手，南英3局上把握機會搶分，姜晉堯率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、徐可杰內野安打推進，先靠暴投跑回第1分，簡良晉安打再添1分保險分。

南英3局上攻下2分，4局下三民有攻勢，1人出局後靠著觸身球保送、安打推進，邱宥潔關鍵阻殺抓到往三壘跑者、翻轉氣勢，也讓三民攻勢瓦解，沒能追回分數。

南英先發投手吳安傑投3.1局無失分，王柏翔中繼2.1局無失分，姜晉錫後援登板，7局下失掉1分，及時回穩、再見三振替球隊守住勝利，王柏翔拿下勝投、姜晉錫救援成功。

南英總教練汪倉宏表示，邱宥潔今天的阻殺表現很關鍵，這段時間捕手技能上有很大的進步，希望他提升中、長打能力，他的攻守表現一直很穩定，但因為畢業想要拚選秀，更希望他能突破。

邱宥潔自認守備進步最多的地方，是投手遇到問題時能夠更早發現，喊暫停的時機點更好，多換位思考有助於場上引導，今天6、7局有危機時，知道投手很在意球速、球變化的狀況，也用打者視角提醒投手，只要角度丟出來，球沒有這麼容易能被掌握。

邱宥潔透露，因為爸爸、媽媽在國外工作，主要就是跟外婆生活在一起，很早就設下目標高中畢業要挑戰選秀，希望能讓外婆輕鬆一點，偶像是美職洛杉磯道奇隊捕手史密斯（Will Smith）。