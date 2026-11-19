「2026 TAIWOLF裁判體驗營」將於12月25、26日在高雄皇鷹學院舉辦，由台灣棒壘球裁判協會主辦、中華職棒聯盟協辦，開放年滿16歲的棒球愛好者、學生家長、社區志工，以及有志投入裁判工作的民眾參加，透過實際判決演練及科技設備體驗，深入認識裁判工作的專業與挑戰。

中職指出，去年開始將電子好球帶相關技術運用於二軍裁判重點訓練，透過TrackMan系統及數據分析，協助裁判建立好球帶空間概念，精進判決能力，也讓裁判工作迎來新的發展階段。

這次裁判營活動最大亮點為新增「TrackMan電子好球帶體驗課程」，學員將穿戴主審護具，親自進行好壞球判定，再透過TrackMan投球追蹤數據比對結果，了解人眼判斷與科技輔助的差異。此外，課程也安排中職裁判講師群指導封殺、觸殺、特殊規則及模擬教練抗議等實務情境，讓學員親身體驗裁判在比賽中的判決挑戰。

「2026 TAIWOLF裁判體驗營」邀請球迷走進球場，換個角度認識棒球，親身感受裁判工作的專業與樂趣。詳細報名資訊可上中職官方粉絲團查詢。

「2026 TAIWOLF裁判體驗營」將於12月25、26日在高雄舉辦。圖／中華職棒提供